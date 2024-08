Jiangsu HSC New Energy Materials A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu HSC New Energy Materials A gab am 23.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,38 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu HSC New Energy Materials A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 99,1 Millionen CNY im Vergleich zu 121,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at