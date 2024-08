Jiangsu New Energy Development A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu New Energy Development A lud am 27.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Jiangsu New Energy Development A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu New Energy Development A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 378,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 532,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at