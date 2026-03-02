Jiangxi JDL Environmental Protection A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangxi JDL Environmental Protection A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 101,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,350 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Jiangxi JDL Environmental Protection A ein EPS von 0,500 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 338,29 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 407,00 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at