Jindal Hotels legte Quartalsergebnis vor

Jindal Hotels präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,590 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 149,7 Millionen INR gegenüber 125,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,02 INR. Im letzten Jahr hatte Jindal Hotels einen Gewinn von 1,65 INR je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 485,76 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 449,94 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at