|
12.12.2025 06:31:28
JJill legte Quartalsergebnis vor
JJill hat am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte JJill 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,48 Prozent auf 150,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 151,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.