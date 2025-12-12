JJill legte Quartalsergebnis vor

JJill hat am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte JJill 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,48 Prozent auf 150,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 151,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at