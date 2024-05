John B San Filippo So: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

John B San Filippo So präsentierte am 01.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat John B San Filippo So 271,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at