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17.07.2026 06:31:29
Johnson Johnson legte Quartalsergebnis vor
Johnson Johnson gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 25,31 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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