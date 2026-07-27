CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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27.07.2026 20:11:46
Julie Masino, Cracker Barrel CEO Who Oversaw Logo Change, Steps Down
Julie Masino faced backlash online when the company tried to shed its old-timey image. David Deno, a former chief of Bloomin’ Brands, will take over.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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