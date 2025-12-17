Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
17.12.2025 16:01:27
Julius Bär legt Latte bei den Kundenguthaben höher
Die Bank Julius Bär will laut Medienberichten je nach Land die Kosten und die Compliance-Risiken ihrer Kundenbeziehungen neu austarieren. Einige Kunden mit geringeren Guthaben seien aufgefordert worden, die angelegten Beträge zu erhöhen oder sich nach einer anderweitigen Bank umzusehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|64,76
|-0,37%
