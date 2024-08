Juroku Financial Group,Inc stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Juroku Financial Group,Inc hat am 26.07.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 172,60 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Juroku Financial Group,Inc 147,20 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 29,15 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,04 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at