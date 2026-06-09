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09.06.2026 06:31:30
Justplanning legte Quartalsergebnis vor
Justplanning ließ sich am 08.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Justplanning die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,65 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,05 Prozent auf 634,7 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 610,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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