JUTEC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JUTEC präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 45,14 Milliarden JPY gegenüber 40,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at