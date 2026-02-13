KAJIMA präsentierte Quartalsergebnisse

KAJIMA hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96,29 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA 83,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 773,13 Milliarden JPY – ein Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAJIMA 704,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at