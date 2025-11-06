kakaopay hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

kakaopay gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 112,39 KRW. Im Vorjahresviertel waren -188,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 238,35 Milliarden KRW gegenüber 187,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at