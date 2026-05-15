Kaken Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Kaken Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -140,890 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaken Pharmaceutical 19,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 56,57 JPY. Im Vorjahr hatte Kaken Pharmaceutical 365,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 76,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 94,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at