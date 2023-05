Kalray, Arteris, Secure-IC und Thales erhalten Zuschlag bei der Projektausschreibung im Rahmen der KI-Beschleunigungsstrategie des Plans "France Relance 2030 - Future Investments"

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien für hochleistungsfähige, datenzentrierte Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge, meldet heute, dass das unter Federführung von KALRAY durchgeführte Projekt IP-CUBE bei der Projektausschreibung "Technological Maturation and Demonstration of Embedded Artificial Intelligence Solutions" im Rahmen des Plans "France Relance 2030 - Future Investments" den Zuschlag erhalten hat. Das Herzstück des Projekts ist der leistungsstarke, energieeffiziente DPU-Prozessor der nächsten Generation von Kalray.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, EDGE COMPUTING UND HALBLEITER – GROSSE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRZEHNTE

Die Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sich exponentiell. Derzeit hängt die massive Verbreitung von KI stark von der Nutzung von Rechenressourcen in der Cloud ab. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Lösungen, die eine reaktionsschnellere, sicherere und weniger energieintensive Nutzung von KI für die Nutzer ermöglichen. Die KI-Lösungen sollen insbesondere in eingebetteten Systemen sowie in Rechenzentren vor Ort (Edge-Rechenzentren) zum Einsatz kommen. Ziel ist es, Daten dort, wo sie entstehen, auf möglichst effiziente Weise zu verarbeiten. Hierbei handelt es sich um das sogenannte "Edge Computing", einen schnell wachsenden Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2025 auf mehrere Milliarden Euro1 geschätzt wird und der weite Bereiche der Wirtschaft umfasst, darunter Telekommunikation, Fertigung der neuen Generation, Internet der Dinge (IoT), Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Verteidigung.

Eingebettete KI und Edge Computing erfordern jedoch neuartige Prozessoren und Halbleitertechnologien, um KI-Algorithmen zu beschleunigen und technologische Herausforderungen wie geringe Latenz, hohe Leistungsfähigkeit bei niedrigem Stromverbrauch und hohe Sicherheit zu bewältigen.

Das Projekt IP-CUBE unter Federführung von Kalray hat zum Ziel, diesen Herausforderungen zu begegnen und die Grundlagen für ein französisches Halbleiter-Ökosystem im Bereich des Edge Computing und der Embedded KI zu schaffen. Dabei setzt es auf die nationalen Branchenführer Arteris, Kalray, Secure-IC und Thales.

FINANZIERUNG VON STRATEGISCHEN UND HOHEITLICHEN TECHNOLOGIEN

Das Projekt IP-CUBE mit einem Gesamtvolumen von 36,7 Millionen Euro wird direkt zur Finanzierung wichtiger Technologiebausteine in diesem Bereich beitragen. Dazu zählt insbesondere die Finanzierung des Kalray Dolomites™ DPU-Prozessors der nächsten Generation in Höhe von 10 Millionen Euro, des Arteris Network-On-Chip (NoC) der nächsten Generation, die Finanzierung der Entwicklung speziellen geistigen Eigentums für den Sicherheitsbereich durch Secure-IC und der Entwicklung von RISC-V-basierten Komponenten mit geringem Stromverbrauch von Thales.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass das Projekt IP-CUBE den Zuschlag erhalten hat. Es ermöglicht uns, einen wesentlichen Teil der Entwicklung unseres DPU-Prozessors der vierten Generation zu finanzieren und in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern französisches Know-how und französische Technologien in den strategischen Halbleiterbereichen rund um KI-Anwendungen weiterzuentwickeln", so Eric Baissus, CEO von Kalray.

Kalray ist das einzige Unternehmen in Frankreich und in ganz Europa, das DPU-Prozessoren (Data Processing Unit) anbietet. Dabei handelt es sich um neuartige, programmierbare Hochleistungsprozessoren mit geringem Stromverbrauch, die in der Lage sind, Daten und mehrere Anwendungen – darunter auch KI-Anwendungen – im laufenden Betrieb bzw. parallel zu verarbeiten und gleichzeitig die erforderlichen Sicherheitsfunktionen bereitzustellen.

Als Vorreiter auf diesem Gebiet verfügt Kalray über unübertroffenes Know-how und eine innovative Technologie, die auf der patentierten MPPA®-Architektur (Massively Parallel Processor Array) des Unternehmens basiert, welche das Kernstück seiner DPU-Prozessoren und Beschleunigungskarten bildet. Dank dieser technologischen Führungsposition ist Kalray eine ernstzunehmende französische bzw. europäische Alternative zu den vorwiegend amerikanischen und chinesischen Technologieanbietern. Ende 2022 meldete Kalray die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags mit einem an der NASDAQ notierten Großkunden über die Lieferung seiner Hochleistungs-DPU-Karten.

"Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage ist die Halbleiterindustrie sowohl in Bezug auf Produktionswerkzeuge als auch auf technologisches Know-how für die Entwicklung von Prozessoren von entscheidender Bedeutung. Frankreich und Europa benötigen nicht nur Fertigungswerke, sondern auch Unternehmen, die in der Lage sind, die Prozessoren zu entwickeln, die in den Fertigungswerken hergestellt werden und das Herzstück der Märkte von morgen bilden werden. Wir sind sehr erfreut über die starke Unterstützung, die Frankreich durch das Projekt IP-CUBE und Europa im Rahmen anderer kooperativer Projekte wie der European Processor Initiative (EPI) leisten, an der Kalray ebenfalls beteiligt ist. Diese Unterstützung trägt dazu bei, dass wir unsere Ambition verwirklichen können, Kalray zum zukünftigen europäischen Nvidia zu machen", bemerkte Eric Baissus abschließend.

