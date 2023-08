Kalray gewinnt Flash Memory Summit Award im zweiten Jahr in Folge

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge, wurde als führendes Unternehmen in der DPU-Kategorie im Rahmen des 17. jährlichen Flash Memory Summit Wettbewerbs anerkannt.

Flash Memory Summit (FMS) ist die weltweit größte internationale umfassende Speicher- und Speichergeräte-Messe, die im Santa Clara Convention Center im US-Bundesstaat Kalifornien ausgerichtet wird. Die neue KALRAY K220-LP Storage Acceleration Card, die mit dem DPU-Prozessor der dritten Generation ausgestattet ist, gewann den FMS Award in der DPU-Kategorie. Dieser Flash Memory Summit Award symbolisiert die Anerkennung der Branche für die Innovationskraft und den Geschäftswert, die durch Kalray-Lösungen auf dem Markt verkörpert werden.

KALRAY ENTHÜLLT SEINEN NEUEN K220-LP™ SMART STORAGE ACCELERATOR

Der K220-LP™ Smart Storage Accelerator (SSA) von Kalray wurde auf dem FMS in diesem Jahr vorgestellt und hebt nun die Speicher-Auslagerung auf das nächsthöhere Niveau. Durch Auslagerung intensiver Datenspeicherdienste von der Haupt-CPU setzt der SSA das Potenzial von NVMe SSDs auf jedem Server mit lokalen NVMe-Geräten frei. Die Haupt-CPU wird von der Wahrnehmung abrechenbarer Aufgaben befreit, wobei alle speicherrelevanten Aufgaben auf den Kalray K220-LP™ Smart Storage Accelerator ausgelagert werden.

"Durch Anstrebung einer stärkeren Optimierung und höheren Leistung können die Kunden ihre Server-Investitionen maximieren. Eine maximale Kapitalrendite der Serverarchitektur kann durch Auslagerung der Datenspeicherdienste auf spezielle Prozessoren erzielt werden”, so Jay Kramer, Chairman des Auszeichnungsprogramms und President der Network Storage Advisors Inc. "Wir sind stolz, die Smart Storage Accelerators von Kalray für ihre Fähigkeit anerkennen zu dürfen, sowohl Daten als auch Metadaten auf Storage Class Memory (SCM) effizient zu speichern, wobei Datenspeicherdienste und Anwendungen von der Haupt-CPU ausgelagert werden. Diese Lösung versetzt die Kunden in die Lage, das gesamte Potenzial lokaler NVMe SSDs auszuschöpfen, die auf einem beliebigen Industriestandard-Server installiert wurden.”

KALRAY DEMONSTRIERT, DASS AKZEPTANZ VON QLC-SPEICHERN VON GROSSEM VORTEIL FÜR RECHENZENTREN SEIN KANN

Als leistungsstarkes Anwendungsbeispiel demonstrierte Kalray, wie seine Lösung eine neue Generation von SSDs ermöglicht - die QLC SSDs, die von Rechenzentren übernommen werden ohne dass Veränderungen im Betriebssystem, Dateisystem oder von Anwendungen des Rechenzentrums erforderlich sind. Die Kalray-DPUs verfügen über Akzeleratoren, einen schnellen und kohärenten Speicher sowie eine flexible Programmierbarkeit, die sie ideal erscheinen lassen für Speichermanagement-Funktionen, wie etwa die Verwaltung der neuen QLC-Technologie. Dank der Lösung von Kalray können Rechenzentren von den Preis-, Kapazitäts- und Leistungsvorteilen von QLC-Flash-Geräten in vollem Umfang profitieren. Ergebnis sind nun Rechenzentren, die die Vorteile der QLC-Technologie verwirklichen - ohne Leistungseinbußen und Minderungen der Lebensdauer und ohne die Notwendigkeit, die bestehende Software modifizieren zu müssen.

"Die QLC SSDs verkörpern enorme wirtschaftliche Vorteile, indem sie höhere Kapazitäten und eine höhere Dichte zur Verfügung stellen. Jedoch im Vergleich zu anderen SSD-Typen muss die QLC-Technologie einige Herausforderungen überwinden, einschließlich geringerer Belastbarkeit, höherer Latenz und verminderter Leistungsfähigkeit bei großen Arbeitsbelastungen”, ergänzte Jay Kramer. "Wir sind äußerst stolz, die Smart Storage Accelerator Lösung von Kalray für ihre außergewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit anerkennen zu dürfen, da sie eine einfache Installation auf Industriestandard-Servern ermöglicht. Diese Lösung versetzt die Kunden in die Lage, Kosten- und Kapazitätsvorteile bei QLC-Geräten transparent und ohne Hardware- oder Software-Stack-Veränderungen zu erzielen.”

ANERKENNUNG DER INNOVATIONSKRAFT DER LÖSUNG

"Es bedeutet eine besondere Ehre für uns, einen Flash Memory Summit Award im zweiten Jahr in Folge gewinnen zu können”, so Éric Baissus, CEO von Kalray. "Dieser Award verdeutlicht die starke Anerkennung des Wertes unserer Lösungen. Kunden, die unsere neue K220-LP™ SSA Lösung in ihre Server integrieren, können den Übergang von herkömmlichen Speicherarchitekturen, die auf SAS (Serial Attached SCSI) beruhen, zu hochleistungsfähigen und energieeffizienten NVMe-basierten Lösungen beschleunigen.”

Die K220-LP™ Lösung umfasst das AccessCore® Storage (ACS) Software SDK von Kalray. Dank des ACS SDK ist die K220-LP™ SSA Lösung vollständig programmierbar. Sie ist in der Lage, benutzerdefinierte Speicher oder die Verarbeitung von Computeranwendungen auszulagern, und beseitigt auf diese Weise die gewohnten Engpässe herkömmlicher Architekturen. Die Kalray-Lösung versetzt Rechenzentren in die Lage, veraltete Technologien zu umgehen, die die Speicheranforderungen anspruchsvollster Arbeitslasten nicht erfüllen, und nutzen die Vorteile moderner, skalierbarer und flexibler Datenlösungen mit minimalem Aufwand.

Dies ist der zweite Award in Folge, den Kalray auf dem Flash Memory Summit erhält, der darüber hinaus die Dynamik seiner Innovationsbestrebungen nach dem letztjährigen Award für die innovativste Technologie im Rahmen von Flashbox™ aufrechterhält.

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) ist ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge. Kalray bietet eine breite Palette von Produkten an, die intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen.

Das Angebot umfasst die einzigartigen patentierten DPU (Data Processing Unit)-Prozessoren und Beschleunigungskarten sowie die führenden Software-definierten Speicher- und Datenverwaltungslösungen. Einzeln oder in Kombination ermöglichen die Hochleistungslösungen von Kalray seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern oder die besten Lösungen in schnell wachsenden Sektoren wie KI, Medien & Unterhaltung, Life Sciences, wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automotive und anderen zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-Off des französischen Labors CEA gegründet und arbeitet mit Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors und Bpifrance. Kalray setzt sich mit Technologie, Fachwissen und Leidenschaft dafür ein, mehr zu bieten: Mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. Besuchen Sie uns unter www.kalrayinc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809904645/de/