Kalyani Forge präsentierte Quartalsergebnisse

Kalyani Forge lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,12 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 569,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kalyani Forge 589,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,60 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kalyani Forge 2,35 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,36 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at