KANTSU legte Quartalsergebnis vor

KANTSU hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -49,170 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 4,75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

