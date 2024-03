Kapitalerhöhung: Super Micro-Aktie im Sinkflug

• Super Micro Computer beschafft sich frisches Geld• Kapitalerhöhung und Ausgabe von zwei Millionen Aktien• Kursrally genutzt

Super Micro Computer hat am Dienstag bekannt gegeben, neuen Aktien ausgeben zu wollen. Am Dienstag startete das öffentliche Zeichnungsangebots für die 2.000.000 Stammaktien, zudem veröffentlichte das Unternehmen mehr Details.

Das kosten die neuen Super Micro Computer-Aktien

Der öffentliche Angebotspreis wurde auf 875 US-Dollar je Aktie festgelegt. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem Underwriter eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 300.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen eingeräumt, wie aus einer Pressemitteilung hervor geht.

Insgesamt hofft Super Micro auf einen Bruttoerlös von 1,75 Milliarden US-Dollar, vor Abzug von Zeichnungsrabatten, Provisionen und geschätzten Angebotskosten unter der Annahme, dass die Option des Zeichners zum Kauf weiterer Aktien nicht ausgeübt wird. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. März 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, so das Unternehmen weiter.

Super Micro hat Geld aus Kapitalerhöhung bereits verplant

Das frische Geld aus der Kapitalerhöhung will Super Micro Computer eigenen Angaben zufolge zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit verwenden, unter anderem für den Kauf von Lagerbeständen und anderen Betriebskapitalanforderungen, die Erweiterung der Produktionskapazitäten und höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Super Micro-Aktie: Kursrally genutzt

Super Micro Computer nutzt für seine Kapitalerhöhung das zuletzt kräftig gestiegene Kursniveau der Aktien. Anteilsscheine des Unternehmens haben im Zusammenhang mit der KI-Manie am Markt allein in diesem Jahr 220 Prozent zugelegt, auf Sicht der letzten zwölf Monate beläuft sich das Plus auf rund 710 Prozent. Bereits im laufenden NASDAQ-Handel verlor die Super Micro Computer-Aktie am Dienstag knapp neun Prozent und schloss bei 910,97 US-Dollar. Am Mittwoch geht es vorbörslich zeitweise nochmal weitere 2,06 Prozent auf 892,22 US-Dollar nach unten.



