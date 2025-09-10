10.09.2025 12:48:38

Katar beschwert sich bei UN über Israels Angriff

DOHA/NEW YORK (dpa-AFX) - Katar hat sich nach dem israelischen Angriff auf führende Hamas-Mitglieder in der Hauptstadt Doha mit deutlichen Worten an die Vereinten Nationen gewandt. In einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres und die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilte Katar den Luftangriff vom Dienstag auf das Schärfste, wie das Außenministerium in Doha mitteilte. Es handle sich um einen "kriminellen Überfall" und einen "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Gesetze und Normen". Die Sicherheit der in Katar lebenden Menschen sei dabei massiv gefährdet worden.

Guterres hatte den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar bereits mit scharfen Worten kritisiert. "Ich verurteilte diese eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars", sagte Guterres gestern in New York./jot/DP/men

