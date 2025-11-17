|
17.11.2025 14:15:38
Katrin Gottschalk zu dritter 'taz'-Chefredakteurin berufen
BERLIN (dpa-AFX) - Katrin Gottschalk steigt bei der "tageszeitung" ("taz") zur gleichberechtigten Chefredakteurin auf und bildet mit Barbara Junge und Ulrike Winkelmann künftig ein Führungstrio. Das habe der "taz"-Vorstand entschieden, teilte die Zeitung aus Berlin mit. Bisher war Gottschalk stellvertretende Chefin gewesen, seit 2020 zusätzlich Leiterin der digitalen Produktentwicklung.
Erst vor wenigen Wochen hatte die "taz" eine wesentliche Umstellung hin zum Digitalen unternommen: Seit dem 20. Oktober erscheint die Zeitung unter der Woche als rein digitale e-Paper-Ausgabe, die "Wochentaz" wird weiterhin gedruckt. Zudem gibt es den Online-Auftritt taz.de./bok/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.