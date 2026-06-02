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02.06.2026 06:31:29
KCL Infra Projects legte Quartalsergebnis vor
KCL Infra Projects hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite standen 442,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,2 Millionen INR umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,100 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 588,04 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 383,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 121,70 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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