KCP Sugar Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KCP Sugar Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KCP Sugar Industries 1,69 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 780,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 593,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at