Keli Sensing Technology (Ningbo) A präsentierte Quartalsergebnisse

Keli Sensing Technology (Ningbo) A stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keli Sensing Technology (Ningbo) A ein EPS von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 376,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 476,8 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,21 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,920 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Keli Sensing Technology (Ningbo) A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,56 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at