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02.06.2026 06:31:29
Kellton Tech Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kellton Tech Solutions ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kellton Tech Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellton Tech Solutions 2,86 Milliarden INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,79 INR. Im Vorjahr hatte Kellton Tech Solutions 1,64 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 12,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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