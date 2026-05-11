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11.05.2026 06:31:29
KEPCO Engineering Construction Co, legte Quartalsergebnis vor
KEPCO Engineering Construction Co, gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 368,97 KRW gegenüber 1732,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,42 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,33 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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