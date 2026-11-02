Kewaunee Scientific CorpShs Aktie

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WKN: 923130 / ISIN: US4928541048

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02.11.2026 16:52:03

Kewanee Scientific To Buy Nycom

(RTTNews) - On Monday, Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ: KEQU) signed a definitive agreement to acquire Nycom, Inc., the largest laboratory dealer in the U.S.

The acquisition will combine Nycom's laboratory design and project management expertise with Kewaunee's manufacturing capabilities to provide more integrated laboratory solutions.

Kewaunee also plans to use Nycom's operating platform to drive organic growth and pursue further acquisitions across North America.

On the Nasdaq, the shares were trading 1.19 percent down at $32.61

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