Kewaunee Scientific CorpShs Aktie
WKN: 923130 / ISIN: US4928541048
|
02.11.2026 16:52:03
Kewanee Scientific To Buy Nycom
(RTTNews) - On Monday, Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ: KEQU) signed a definitive agreement to acquire Nycom, Inc., the largest laboratory dealer in the U.S.
The acquisition will combine Nycom's laboratory design and project management expertise with Kewaunee's manufacturing capabilities to provide more integrated laboratory solutions.
Kewaunee also plans to use Nycom's operating platform to drive organic growth and pursue further acquisitions across North America.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.19 percent down at $32.61
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kewaunee Scientific CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Kewaunee Scientific CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kewaunee Scientific CorpShs
|29,40
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.