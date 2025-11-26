Keysight Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Keysight Technologies äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Keysight Technologies im vergangenen Quartal 1,42 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keysight Technologies 1,29 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Keysight Technologies ein EPS von 3,51 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Keysight Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 5,38 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at