KFC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KFC lud am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,82 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 6,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KFC 6,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at