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01.06.2026 20:21:00

KI: ChatGPT-Konkurrent Anthropic meldet Börsengang an

Der Entwickler des Chatbots Claude will an die Börse. Zuletzt wurde das US-Unternehmen mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Die Konkurrenz hegt ähnliche Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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