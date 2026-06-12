KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 15:00:00
KI-Update Deep-Dive: Vibecoding als Sicherheitsrisiko - feat. TTT
Schnell eine App oder Website per „Vibecoding“ erstellen? Eine Recherche der IT-Expertin Eva Wolfangel zeigt, dass dabei oft ungesicherte Datenbanken entstehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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