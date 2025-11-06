Kimura: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kimura hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at