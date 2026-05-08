Kinetik A präsentierte Quartalsergebnisse

Kinetik A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kinetik A ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kinetik A mit einem Umsatz von insgesamt 410,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at