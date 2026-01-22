Kish Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Kish Bancorp hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Kish Bancorp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,09 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kish Bancorp 119,04 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 104,39 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at