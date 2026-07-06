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06.07.2026 06:31:29
Kitakei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kitakei lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,55 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent auf 14,72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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