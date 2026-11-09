KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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09.11.2026 13:10:19
KKR & Co. Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - KKR & Co. Inc. (KKR) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $1.121 billion, or $1.19 per share. This compares with $859.93 million, or $0.90 per share, last year.
Excluding items, KKR & Co. Inc. reported adjusted earnings of $1.645 billion or $1.78 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.4% to $4.564 billion from $5.526 billion last year.
KKR & Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.121 Bln. vs. $859.93 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.90 last year. -Revenue: $4.564 Bln vs. $5.526 Bln last year.
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