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WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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09.11.2026 13:10:19

KKR & Co. Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - KKR & Co. Inc. (KKR) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $1.121 billion, or $1.19 per share. This compares with $859.93 million, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, KKR & Co. Inc. reported adjusted earnings of $1.645 billion or $1.78 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 17.4% to $4.564 billion from $5.526 billion last year.

KKR & Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.121 Bln. vs. $859.93 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.90 last year. -Revenue: $4.564 Bln vs. $5.526 Bln last year.

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