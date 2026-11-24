KLA Corporation Aktie
WKN DE: A429HF / ISIN: CA48257V1004
|
24.11.2026 17:15:02
KLA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, KLA (NASDAQ:KLAC) reported quarterly revenue of $4.14 billion and operating margins above 46%. This growth matters to long-term investors because expanding artificial intelligence (AI) infrastructure requires process control--the specialized inspection equipment used to detect microchip manufacturing defects.
Three key takeaways from management stand out.
Advanced packaging combines multiple chiplets into single systems, making inspection far more vital during manufacturing. KLA continues capturing share as customers migrate to complex chip architectures to handle AI workloads.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.