11.12.2025 09:45:38

Klingbeil: 2026 wird man Positives spüren

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet spürbare Auswirkungen der von der Koalition angestoßenen Gesetze und Reformen für die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr. "Ich bin mir sicher, nachdem wir in 2025 Weichen gestellt haben, wird man in 2026 auch viele dieser Auswirkungen zum Positiven spüren", sagte Klingbeil am Donnerstag in Berlin. "Wir sorgen für Tempo, wenn es um Infrastruktur geht", sagte Klingbeil mit Blick auf Beschlüsse im Koalitionsausschuss vom Vortag. "Damit lösen wir auch einen Modernisierungsstau in diesem Land auf."

Zu den Bereichen Kraftwerkstrategie, Industriestrompreis und Strompreiskompensation sagte er: "Wir sind da noch nicht final, aber wir sind auf einem sehr guten Weg."

Über zehn Milliarden Euro wolle die Koalition zusätzlich zur Verfügung stellen und die Dividendenerlöse dann für die private Altersvorsorge nutzen. Sein bereits seit vergangener Woche vorliegender Gesetzentwurf für eine Reform der Riesterrente solle am 17. Dezember im Kabinett beschlossen werden - attraktiver, unbürokratischer, gerade für die kleinen und mittleren Einkommen sei das Motto.

Einen großen Teil des Spitzentreffens von Union und SPD am Vortag habe das Thema der weiteren finanziellen Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine eingenommen./bw/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen