KOBE BUSSAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOBE BUSSAN lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf 26,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 141,60 Milliarden JPY – ein Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOBE BUSSAN 132,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at