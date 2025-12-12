KOBE BUSSAN Aktie

WKN DE: A0JMY8 / ISIN: JP3291200008

12.12.2025 11:21:09

Kobe Bussan FY Profit Rises

(RTTNews) - Kobe Bussan (3038.T) reported fiscal year profit attributable to owners of parent of 31.9 billion yen, an increase of 48.7% from last year. Earnings per share was 143.11 yen compared to 96.41 yen. For the fiscal year ended October 31, 2025, net sales were 551.7 billion yen, up 8.6%.

For the fiscal year ending October 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parent of 29.5 billion yen; basic earnings per share of 133.24 yen; and net sales of 566.5 billion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Es ist ein Fehler aufgetreten!
ATX stabil -- DAX im Plus -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex moderate Zuschläge verzeichnet. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
