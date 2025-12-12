KOBE BUSSAN Aktie
WKN DE: A0JMY8 / ISIN: JP3291200008
|
12.12.2025 11:21:09
Kobe Bussan FY Profit Rises
(RTTNews) - Kobe Bussan (3038.T) reported fiscal year profit attributable to owners of parent of 31.9 billion yen, an increase of 48.7% from last year. Earnings per share was 143.11 yen compared to 96.41 yen. For the fiscal year ended October 31, 2025, net sales were 551.7 billion yen, up 8.6%.
For the fiscal year ending October 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parent of 29.5 billion yen; basic earnings per share of 133.24 yen; and net sales of 566.5 billion yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
