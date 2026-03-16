KOBE BUSSAN legte Quartalsergebnis vor

KOBE BUSSAN hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 908,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 856,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at