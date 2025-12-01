Koelner: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Koelner hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,49 PLN. Im Vorjahresquartal hatte Koelner ebenfalls ein EPS von 0,490 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 292,7 Millionen PLN – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koelner 290,3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at