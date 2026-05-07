KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
07.05.2026 15:37:00
Kölner KI-Übersetzer DeepL entlässt ein Viertel der Belegschaft
Das Kölner KI-Unternehmen DeepL reduziert seine Belegschaft um rund 250 Stellen. CEO Kutylowski begründet den Schritt mit einer umfassenden Umstrukturierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!