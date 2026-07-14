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14.07.2026 06:31:29
Kojima: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kojima hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,56 JPY gegenüber 19,23 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 73,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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