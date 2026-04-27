Konishi präsentierte Quartalsergebnisse

Konishi hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 124,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 121,03 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 136,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 135,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at