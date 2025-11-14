Kopin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kopin hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,21 Prozent auf 12,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at