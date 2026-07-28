Kore Holdings Aktie
WKN DE: A0DK6U / ISIN: US50062N1090
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28.07.2026 02:23:02
Kore US Reit posts H1 DPU of US$0.004
Income available for distribution is at US$20.4 million for H1, up 2.1% year on year from S$19.9 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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