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07.05.2026 10:32:30
Korea Aerospace Q1 Operating Profit Rises
(RTTNews) - Korea Aerospace (047810.KS) reported first quarter net income attributable to shareholders of the parent company of 42 billion Korean won, a 39.7% increase compared to 30.1 billion won in the corresponding quarter of the prior year. Operating income was 67.1 billion won, increased 43.4% compared to the same period last year, which recorded 46.8 billion won.
Sales were 1.09 trillion Korean won, up 56.3% year-over-year from 699 billion won in the first quarter of 2025.
Shares of Korea Aerospace are currently trading at 1,71,800 Korean won, down 2.72%.
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