KORREKTUR: MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und -2

2023 wird wegen der vermehrt aufgetretenen schweren Gewitter, des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien sowie der Waldbrände auf Hawaii für die Versicherungsbranche erneut zu einem teuren Schadenjahr. Naturkatastrophen sorgten laut Swiss Re für wirtschaftliche Schäden in Höhe von 269 Milliarden Dollar. Versichert davon seien 100 Milliarden Dollar.

December 07, 2023